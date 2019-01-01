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العالم يحتفل بالعام الجديد

04:14 ص الثلاثاء 01 يناير 2019
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(مصراوي):

احتفل العالم برأس السنة وقدوم العام الجديد 2019، مساء ليلة أمس الاثنين، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأطلعت مدن دبي وسيدني وبرلين وباريس الألعاب النارية في السماء وحول المعالم التاريخية التي تميزها، احتفالا بالعاد الجديد.

 

الألعاب النارية احتفالات رأس السنة 916703 العام الميلادي الجديد
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