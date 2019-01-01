العالم يحتفل بالعام الجديد

ولي العهد السعودي في رحلة استكشافية مع وزراء بالمملكة (صور)

(مصراوي):

احتفل العالم برأس السنة وقدوم العام الجديد 2019، مساء ليلة أمس الاثنين، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأطلعت مدن دبي وسيدني وبرلين وباريس الألعاب النارية في السماء وحول المعالم التاريخية التي تميزها، احتفالا بالعاد الجديد.