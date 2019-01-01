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ترامب: لم أتراجع عن إقامة الجدار على الحدود الأمريكية مع المكسيك

12:04 ص الثلاثاء 01 يناير 2019
ترامب: لم أتراجع عن إقامة الجدار على الحدود الأمريكية مع المكسيك

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن (أ ش أ)

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، بشدة ما تردد عن تخليه عن فكرة إقامة جدار على الحدود الأمريكية مع المكسيك. 

وأكد الرئيس الأمريكي - في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلتها شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية - أنه لم يتراجع على الإطلاق عن إقامة هذا الجدار العازل على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة كما تردد وسائل الإعلام. 

وقال ترامب: "إن بعض أجزاء هذا الجدار سوف ُتبنى من المسلح، غير أن خبراء دوريات الحدود يفضلون أن يكون الجدار شفافا بحيث يمكن لقوات حرس الحدود رؤية ما يحدث على جانبيه .. وهى وجهة نظر تبدو معقولة في رأيي".

تجدر الإشارة إلى أن الخلافات القائمة بين ترامب والديمقراطيين في الكونجرس بسبب تمويل الجدار الحدودي أدت إلى إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية دخل يومه العاشر .

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