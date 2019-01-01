أبرز التصريحات في 24 ساعة: القدس ليست للبيع.. ونحن نعاني من الجواسيس
القاهرة - مصراوي:
قال وزير الدفاع الأمريكي المنتهية ولايته جيمس ماتيس الإثنين، "إن قيادة البنتاجون ستبقى في أفضل يد أمينة"، ودعا الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، المعارضة السودانية إلى الانضمام لوثيقة الحوار الوطني والمشاركة في الانتخابات المقبلة في عام 2020، وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الإثنين، إن "القدس ليست للبيع"، وستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، بحسب ما ذكرت "الغد" الإخبارية.
الأخبار المتعلقة
-
في آخر رسائله كوزير للدفاع.. ماتيس يطالب الجيش الأمريكي بالولاء للولايات
-
تقرير: شهيد بالقدس وزيادة حدة الانهيارات جنوب الأقصى في ديسمبر
-
مقتل متظاهر في السودان.. والبشير يدعو المعارضة إلى "الديمقراطية"
-
رئيس السودان يدعو المعارضة للمشاركة في انتخابات الرئاسة العام المقبل
-
عباس: القدس ليست للبيع.. ونحن نعاني من الجواسيس
-
الخارجية الفلسطينية: استطعنا تحقيق ما يشبه الإجماع الدولي في وجه القرارات
-
272
-
149
-
140
-
107
-
62
-
55
-
47
-
32
-
29
-
24