أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

أبرز التصريحات في 24 ساعة: القدس ليست للبيع.. ونحن نعاني من الجواسيس

02:00 ص الثلاثاء 01 يناير 2019
أبرز التصريحات في 24 ساعة: القدس ليست للبيع.. ونحن نعاني من الجواسيس

جيمس ماتيس

القاهرة - مصراوي:

قال وزير الدفاع الأمريكي المنتهية ولايته جيمس ماتيس الإثنين، "إن قيادة البنتاجون ستبقى في أفضل يد أمينة"، ودعا الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، المعارضة السودانية إلى الانضمام لوثيقة الحوار الوطني والمشاركة في الانتخابات المقبلة في عام 2020، وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الإثنين، إن "القدس ليست للبيع"، وستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، بحسب ما ذكرت "الغد" الإخبارية.

جيمس ماتيس البنتاجون عمر البشير محمود عباس القدس

الخبر التالى:

نتنياهو من البرازيل: الزيارة ستحقق مزايا اقتصادية كبيرة لإسرائيل
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان