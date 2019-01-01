أبرز التصريحات في 24 ساعة: القدس ليست للبيع.. ونحن نعاني من الجواسيس

القاهرة - مصراوي:

قال وزير الدفاع الأمريكي المنتهية ولايته جيمس ماتيس الإثنين، "إن قيادة البنتاجون ستبقى في أفضل يد أمينة"، ودعا الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، المعارضة السودانية إلى الانضمام لوثيقة الحوار الوطني والمشاركة في الانتخابات المقبلة في عام 2020، وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الإثنين، إن "القدس ليست للبيع"، وستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، بحسب ما ذكرت "الغد" الإخبارية.