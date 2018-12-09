أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية منتدى إفريقيا 2018 الطقس الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

اغتيال أحد قادة فصائل المصالحة السورية في درعا

11:00 م الأحد 09 ديسمبر 2018
اغتيال أحد قادة فصائل المصالحة السورية في درعا

أرشيفية

دمشق - (د ب أ)

قتل اليوم الأحد، أحد أبرز قادة المصالحات مع القوات الحكومية السورية في محافظة درعا.

وقالت مصادر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن شخصين أطلقا رصاصتين من مسدسات كاتمة للصوت على رأس مشهور الكناكري، مما أدى لمقتله فوراً في مدينة داعل بريف درعا الشمالي ".

واتهمت المصادر القوات الحكومية السورية بأنها وراء مقتل الكناكري،واضافت " القوات الحكومية تريد الخلاص من كل قيادات المصالحات التي لها علاقة وتواصل مع الجيش الروسي".

ويعتبر الكناكري من أوائل قادة المصالحات في محافظة درعا اللذين قاموا بالتواصل مع القوات الحكومية، وكان يشغل منصب قائد في اللواء الرابع التابع لفصيل مجاهدي حوران".

وتشهد محافظة درعا استهداف متكرر لقادة الفصائل التي قامت بمصالحات مع القوات الحكومية والروسية .

فصائل المصالحة السورية القوات الحكومية السورية محافظة درعا

الخبر التالى:

التحالف العربي: إصدار 17 تصريحا لسفن مساعدات متوجهة لليمن
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان