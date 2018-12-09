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مستشار الرئيس اليمني : الحوثيون يريدون السلام على طريقتهم

10:42 م الأحد 09 ديسمبر 2018
مستشار الرئيس اليمني : الحوثيون يريدون السلام على طريقتهم

عبد العزيز جباري

عدن – (أ ش أ)

أكد عبد العزيز جباري مستشار الرئيس اليمني أن الحوثيين يريدون السلام على طريقتهم ، في إشارة إلى مفاوضات السلام القائمة حاليا في السويد.

وأوضح جباري، في تصريح خاص لقناة الحرة الأمريكية الليلة ، أنهم مستعدون للمشاركة في جولة محادثات جديدة مع الحكومة المعترف بها دوليا ، في حال إحراز تقدم في المشاورات الحالية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقال إن على الحوثيين الانسحاب من ميناء الحديدة إذا أرادوا الدفع قدما بمفاوضات السلام التي تستضيفها السويد.

وأكد أن الحكومة الشرعية أدرجت أسماء معتقلي الرأي والصحفيين الذين يحتجزهم الحوثيون ضمن عملية تبادل الأسرى في مسعى لإطلاق سراحهم من سجون الجماعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه وفدا الحكومة والحوثيين محادثاتهما التي بدأت في السويد في محاولة لإيجاد حل لنزاع أوقع أكثر من 10 آلاف قتيل ودفع 14 مليون شخص إلى حافة المجاعة.

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