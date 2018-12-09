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سوريا: التصدي لأهداف جوية معادية بمحيط مطار دمشق

09:50 م الأحد 09 ديسمبر 2018
سوريا: التصدي لأهداف جوية معادية بمحيط مطار دمشق

مطار دمشق

القاهرة - مصراوي

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الأحد، أن وحدات الدفاع الجوي تتصدى لأهداف جوية وصفتها بالمعادية بمحيط مطار دمشق الدولي.

وكان سلاح الدفاع الجوي السوري تحدث عن عدوان فوق منطقة الكسوة الأسبوع الماضي، مؤكدة أنها استطاعت منعه من تحقيق أهدافه، فيما قالت تقارير روسية أن الدفاعات السورية أسقطت مقاتلة إسرائيلية وتصدت لأربعة صواريخ موجهة، وهو ما نفته سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

سوريا مطار دمشق وحدات الدفاع الجوي الاحتلال الإسرائيلي غارات اسرائيلية

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