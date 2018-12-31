نتنياهو من البرازيل: الزيارة ستحقق مزايا اقتصادية كبيرة لإسرائيل

تل أبيب/برازيليا (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن زيارته للبرازيل سوف تحقق مزايا اقتصادية كثيرة لإسرائيل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم الاثنين، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقال نتنياهو: "لقد كانت تجربة رائعة لإصلاح علاقات إسرائيل بالبرازيل، بالنظر إلى السنوات الماضية من العلاقات المثيرة للجدل وحتى الصعبة".

وأضاف "أن هذه الزيارة ستجلب مزايا اقتصادية وتجارية كبيرة لاسرائيل قبل كل شيء، أفكر في البلد ومواطنيه".

وتابع نتنياهو "نحول إسرائيل إلى قوة عالمية".

ويحضر نتنياهو خلال زيارته للبرازيل مراسم تنصيب رئيسها المنتخب جايير بولسونارو.

كان بولسونارو قد أكد عقب انتخابه في أكتوبر الماضي، وعده الانتخابي بنقل سفارة بلاده إلى القدس، في إعلان اعتبره نتنياهو آنذاك بأنه "تاريخي".

وأعلن بولسونارو في التاسع والعشرين من الشهر الجاري إنه سيقوم بزيارة لإسرائيل في شهر مارس المقبل تلبية لدعوة من نتنياهو، وأضاف أن زيارته تأتي ردا على زيارة نتنياهو للبرازيل.