بملابس "بابا نويل".. أطفال يحتفلون برأس السنة في كنائس المنيا

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المنيا - محمد المواجدي:

حرص أطفال محافظة المنيا، على ارتداء ملابس "بابا نويل"، أثناء حضورهم صلوات قداس رأس السنة داخل الكنائس.

وشهد محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها بمحافظة المنيا، إجراءات أمنية مشددة، أثناء صلوات قداس رأس السنة.

ونشرت أجهزة الأمن قواتها أمام الكنائس، وأغلقت الشوارع المؤدية إليها، ووضعت البوابات الإلكترونية أمام الكنائس للتفتيش.

بدأت صلوات القداس، في تمام الساعة السابعة ونصف الساعة، وسط حضور كبير من أقباط المحافظة، وحالة من الفرحة، واحتفالات ملأت شوارع المنيا.

كانت محافظة المنيا، أكدت انتهاء استعدادها لاستقبال الاحتفالات، وأجرى كلا من اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، واللواء مجدي عامر، مدير الأمن، جولات تفقدية على الكنائس في الأيام القليلة الماضية لمتابعة الإجراءات الأمنية.