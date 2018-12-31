في آخر رسائله كوزير للدفاع.. ماتيس يطالب الجيش الأمريكي بالولاء للولايات المتحدة

واشنطن (د ب أ)

قال وزير الدفاع الأمريكي المنتهية ولايته جيمس ماتيس اليوم الإثنين، في رسالة وداع وجهه إلى القوات الأمريكية والعاملين في الوزارة "إن قيادة البنتاجون ستبقى في أفضل يد أمينة".

ونشر ماتيس، الذي استقال في 20 ديسمبر عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، الرسالة اليوم الاثنين وهو آخر يوم عمل له كقائد للجيش الأمريكي.

وحث وزير الدفاع الأمريكي السابق 68 عامًا، أكثر من مليون مجند في الخدمة الفعلية إلى جانب جنود الاحتياط والموظفين المدنيين في البنتاجون على التركيز في مهامهم.

وتابع ماتيس قائلًا "أثق في أن كل واحد منكم لا يزال موجها تركيزه الكامل على مهمتنا التي أقسمنا للقيام بها من أجل دعم الدستور والدفاع عنه، مع حماية أسلوب حياتنا، وقد ثبت أن وزاراتنا في أفضل حالاتها عندما تمر بأوقات صعبة".

وحث ماتيس أفراد الجيش على "الحفاظ على ولائهم للبلاد والتماسك بشكل سريع، جنبا إلى جنب مع حلفائنا، لمواجهة أعدائنا".

واستطرد ماتيس قائلا إنه كان "شرفًا كبيرًا" للعمل مع أفراد الجيش.

وكتب ماتيس يقول "أدعو الله أن يحفظكم في الجو والبر والبحر".

وكان الرئيس ترامب قد أعلن في 23 ديسمبر أن نائب وزير الدفاع باتريك شاناهان سيصبح قائما بأعمال وزيرالدفاع بداية من يوم الثلاثاء، وهو يوم رأس السنة.

وكان ماتيس، الذي خدم نحو عامين كوزيرا للدفاع ، قد خطط أصلا للتنحي في فبراير، لكن ترامب اختار استبداله بشكل عاجل بعد أن كتب الجنرال المتقاعد رسالة استقالة لاذعة حول الخلافات مع الرئيس بشأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.