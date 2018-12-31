أمريكا تطلب التواصل مع مواطنها المحتجز في موسكو بتهمة التجسس

واشنطن (أ ش أ)

طلبت الولايات المتحدة من روسيا، اليوم الإثنين، تمكين قنصليتها من الوصول إلى الأمريكي بول ويلان الذي تم توقيفه في موسكو بتهمة التجسس.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لم تذكر اسمه، قوله إن "التزامات روسيا وفق اتفاقية فيينا توجب عليها تمكين الوصول إلى المحتجز من جانب القنصلية، ولقد طلبنا ذلك ونتوقع من السلطات الروسية تلبيته".

وكانت إدارة المعلومات والصحافة بوزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم أنه تم وفقا للمعاهدة القنصلية بين البلدين، إعلام السفارة الأمريكية في موسكو بواقعة احتجاز المواطن الأمريكي بول ويلان، بعدما ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض عليه في موسكو، بتهمة التجسس.