الخارجية تعلن متابعتها لواقعة وفاة مواطنين في الأردن

القاهرة - مصراوي:

صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن وزارة الخارجية تتابع واقعة وفاة المواطن "فتحي عبد الكريم عبد المنعم سعد الله"، والمواطن "محمد شعبان عبد الرشيد محمد"، بمسكنهما بمنطقة "أبو علندا" بالأردن، نتيجة استنشاقهما لعادم الحطب المستخدم في تدفئة مسكنهما، مما أدى إلى اختناقهما، وذلك وفقاً لإفادة الدفاع المدني الأردني.

وأكد مساعد وزير الخارجية -في بيان صحفي- على أن سفارة جمهورية مصر العربية في عمّان تقوم باستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثماني الفقيدين، لدفنهما في أرض الوطن.

وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسرتي المواطنين، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهما برحمته.