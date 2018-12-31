بيان من وزارة الخارجية بشأن مصريين تحتجزهم إيران

القاهرة - مصراوي

قال السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، الإثنين، إن الوزارة تتابع عن كثب موقف الصيادين المصريين المحتجزين في إيران بتهمة دخول المياه الإقليمية للدولة الأسيوية.

وفي بيان لوزارة الخارجية، أضاف هاشم أن الاتهام جاء بعد جنوح مركب الصيد العاملين عليها، و"المسجلة في المملكة العربية السعودية، وذلك بالقرب من جزيرة فارس بشكل غير رسمي"، مشيرا إلى أنه جاري عرضهم على المحكمة المختصة للنظر في أمرهم.

وأكد مساعد وزير الخارجية على استمرار جهود وزارة الخارجية للتأكد من سلامة الصيادين، وأنهم بحالة جيدة، فضلا عن متابعة الأمر مع السلطات الإيرانية المعنية، ومواصلة بذل الجهد بُغية الإفراج عنهم.