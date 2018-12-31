"الإعلام الفلسطينية": 19 صحفيا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي

رام الله (أ ش أ)

كشفت وزارة الإعلام الفلسطينية عن ارتفاع في عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، حيث وصل عددهم إلى 19 صحفيا اعتقلوا بشكل مخالف لكافة القوانين الدولية.

وأوضحت وزارة الاعلام في بيان لها، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال ارتكبت بحق الصحفيين انتهاكات صارخة كسياسة تمديد الإعتقال الإداري مرات عدة دون تهمة أو محاكمة، وإصدار الأحكام العالية غير المنطقية في المحاكم العسكرية، وإبعاد آخرين عن مناطق سكناهم وفرض الحبس المنزلي عليهم، إضافة لغرامات مالية عالية، إلى جانب تعمد الإهمال الطبي بحق المرضى والمصابين منهم.

وبينت أن هذه الإعتقالات تأتي في إطار تكميم الأفواه وإعاقة الصحفيين عن أداء واجبهم المهني خلافا للمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الصحفي وتمادي الإحتلال في الاعتداء المفتوح على حراس الحقيقة والمؤسسات الإعلامية، كدليل دامغ على استخفاف إسرائيل بالقرارات الدولية الضامنة لحرية عمل الصحفيين، ويندرج في سياق المساعي الإسرائيلية لإرهاب الإعلاميين، وفرض سياسة تكميم الأفواه، والتغطية على الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وحثت وزارة الإعلام الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة "صحفيين بلا حدود"، وكل الأطر الساهرة على حرية العمل الإعلامي إلى ضرورة التحرك لإطلاق سراح الأسرى حراس الحقيقة.