رئيس الصين: سنواصل دعم بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية خلال العام الجديد

بكين (أ ش أ)

قال الرئيس الصيني "شي جين بينج" إن بلاده تواجه فرصا وتحديات في عام 2019، مؤكدا أن بكين ستواصل دعم بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية خلال العام الجديد.

وأضاف بينج -خلال خطابه بمناسبة العام الجديد اليوم الاثنين- أن هناك حاجة لبذل جهود مشتركة خلال 2019 للتعامل مع الفرص والتحديات أمام الصين، مشيرا إلى أن بلاده ستحتفل في 2019 بالذكرى السبعين لتأسيس الدولة التي عمل الشعب بجد وغامر لخلق ما وصفها بـ"المعجزة الصينية".

وتابع بينج أنه في العام الجديد، يجب تنفيذ السياسات الخاصة بخفض الضرائب والرسوم بشكل جيد لتخفيف العبء عن الشركات، لافتا إلى أن الهدف الخاص بانتشال 10 ملايين شخص في المناطق الريفية الصينية من الفقر عام 2019 يجب الوفاء به كما هو مخطط له.

وأكد بينج أن الصين ستظل حازمة حيال الحفاظ على سيادتها وأمنها، وستواصل العمل على حماية السلام العالمي وتعزيز الرخاء المشترك، منوهًا بأن بلاده ستعمل بنشاط خلال 2019 لتعزيز البناء المشترك للحزام والطريق، والعمل من أجل عالم أكثر ازدهارا.

وأشاد الرئيس الصيني بتغير الصين والإنجازات التي حققتها في التصنيع والابتكار والبناء، مشيرا إلى أن الصين وسعت دائرة أصدقائها في عام 2018، وأن الاقتصاد الصيني استمر في نطاق معقول خلال هذا العام.

وأوضح بينج أن بلاده بدأت في تنفيذ أكثر من 100 تدبير إصلاحي مهم في عام 2018، وأنه تم انتشال 10 ملايين شخص في المناطق الريفية في البلاد من الفقر، فيما حصل 13 مليون صيني على وظائف.