ترامب: سأعيد الجنود الأمريكيين لديارهم بوتيرة بطيئة

واشنطن (أ ش أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيعيد القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا إلى البلاد بوتيرة بطيئة في ظل مقاتلة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال ترامب، في تغريدتين منفصلتين عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "لو أن أحدًا غير دونالد ترامب قد فعل ما فعلته في سوريا، التي كانت فوضى يعيث فيها الدواعش عندما توليت الحكم، لكان بطلًا قوميًا، لقد اختفى داعش في الغالب، وسنعيد جنودنا بوتيرة بطيئة إلى ديارهم ليكونوا مع عائلاتهم، بينما نقاتل في الوقت ذاته بقايا داعش".

وأضاف: "لقد أطلقت حملة للخروج من سوريا وأماكن أخرى، الآن وحينما بدأت بالخروج من دائرة وسائل الإعلام المزيفة، أو الابتعاد عن بعض الجنرالات الفاشلين الذين لم يتمكنوا من القيام بالمهمة قبل وصولي، الذين اشتكوا مني ومن تكتيكاتي التي تنجح، إنني فقط أفعل ما وعدت بأنني سأفعله!"