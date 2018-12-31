روسيا توقف أمريكيًا بشبهة التجسس

موسكو (د ب أ)

أعلنت الاستخبارات الداخلية الروسية اليوم الإثنين توقيف مواطن أمريكي في العاصمة موسكو بشبهة التورط في أنشطة تجسسية.

وذكر "جهاز الأمن الاتحادي" (إف.إس.بي) أنه تم إلقاء القبض علي المواطن الأمريكي "في وضع تلبس"، دون الكشف عن تفاصيل عملية التوقيف التي تمت الجمعة الماضية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيان للجهاز أنه في حال إدانة الموقوف، فإنه يواجه عقوبة السجن من عشرة إلى 20 عاما.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه تم إبلاغ السفارة الأمريكية بعملية توقيف المواطن الأمريكي في الوقت المناسب.

يذكر أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة حاليا في أسوأ حالاتها منذ الحرب الباردة.

وفي واشنطن، تواجه الطالبة الروسية ماريا بوتينا المحاكمة حاليا بتهمة التجسس أيضا.

وتردد أنها تحاكم بالنيابة عن السلطات الروسية بتهمة التأثير على منظمات سياسية في الولايات المتحدة.