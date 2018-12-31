مفوضية اللاجئين تطالب بضرورة إيجاد حل سريع لأزمة المهاجرين العالقين في البحر

جنيف (أ ش أ)

ناشدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين -في بيان لها اليوم الإثنين في جنيف- ضرورة إيجاد حل سريع لأزمة اللاجئين والمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل فى البحر المتوسط بعد إنقاذهم من خلال سفينتي إنقاذ تابعتين لمنظمات غير حكومية، داعية إلى العمل على إيجاد موانئ تقبل "نزولا" و"رسوا " آمنا لكلتا السفينتين اللتين تحملان المهاجرين واللاجئين الذين تم انقاذهم والبالغ عددهم 49 شخصا ، بمن فيهم أطفال صغار.

وأشارت المفوضية إلى أن إحدى سفينتي الإنقاذ تحمل اثنين وثلاثين شخصا، تم انقاذهم فى البحر خلال رحلتهم "الخطرة " لعبور المتوسط، في الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري، بينما تحمل السفينة الأخرى سبعة عشر شخصا، تم انقاذهم أمس الأول السبت.

وطالبت بضرورة السماح بهبوط هؤلاء المهاجرين في أحد الموانئ، خاصة وأن حالة البحر قد تكون صعبة خلال الساعات القادمة، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تتدهور الأوضاع على متن سفينتي الإنقاذ.

ونقل البيان عن فينسنت كوشتيل - المبعوث الخاص لمفوضية اللاجئين لشئون وسط المتوسط - قوله، إن هناك حاجة الآن لقيادة حاسمة تتعاطف مع هؤلاء وفقا للقيم الإنسانية لتوفير هبوط آمن لهم ، مشددا على أهمية أن تكون المفاوضات بشأن الدول التى ستتسلمهم، لاحقة على عملية نزولهم بأمان أولا على الشاطئ.

يذكر أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد أفادت بأن نحو 2240 شخصا لقوا حتفهم ، أو فقدوا فى البحر المتوسط خلال العام الجاري "2018" وذلك خلال محاولتهم عبور المتوسط الى الشواطئ الأوروبية، وذلك على الرغم من الانخفاض الكبير فى عدد الوافدين ، فيما أثنت المنظمة على عمل سفن البحث والإنقاذ التابعة للمنظمات "غير الحكومية " لدورها في الحيلولة دون ارتفاع عدد الوفيات.