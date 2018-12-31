مقاتلات عراقية تقصف مقرا لتنظيم داعش في سوريا

بغداد- (د ب أ):

أعلن مركز الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان أن مقاتلات "إف-16" عراقية قصفت اليوم الاثنين منزلا تابعا لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في منطقة سوسة داخل الأراضي السورية.

وأوضح البيان أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي، وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، ووفق معلومات من مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب ، نفذت خلية الصقور الاستخباراتية وطائرات F16 عراقية اليوم الاثنين ضربة موجعة ومؤثرة في منطقة سوسه داخل الأراضي السورية".

وذكر البيان أن "الهدف الذي دُمِر بالكامل كان عبارة عن منزل مكون من طابقين يستخدم وكرا للإرهابيين ولعقد الاجتماعات فيه، وجاءت هذه الضربة خلال عقد اجتماع ضم 30 قياديا مهما من عصابات داعش".

وأكد البيان أن "هذه الضربة تأتي لدك أوكار العصابات الإجرامية ولتجفيف منابع الإرهاب".