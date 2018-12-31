ترامب : سنعيد قواتنا إلى سوريا ببطء

كتبت- هدى الشيمي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه إذا اتخذ أي شخص غيره القرار بسحب القوات الأمريكية من سوريا، لتعامل معه الجميع على أنه بطل قومي.

وأوضح الرئيس الأمريكي، في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع تويتر، أن الولايات ستعيد قواتها من سوريا بوتيرة بطيئة فيما تقاتل بقايا تنظيم داعش.

وأكد ترامب أنه يعتزم سحب القوات الأمريكية من سوريا وغيرها من الدول الأخرى، مُشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الوهمية واللواءات والقيادات العسكرية تدين هذا القرار وتشكك في استراتيجيته لأنهم لم يستطيعوا فعل ذلك، إلا أنها في الوقت نفسه تؤتي ثمارها.

ثم أضاف: "أنا أنفذ ما تعهدت به، ولكن النتائج أفضل كثيرًا مما توقعت، فأنا قمت بحملة ضد الحروب التي لم يكن من المتوقع أن تنتهي".

وكان الرئيس الأمريكي قد اتخذ قرارًا مفاجئًا بسحب القوات الأمريكية من سوريا، في وقت سابق هذا الشهر، وهو القرار الذي أحدث جدلاً كبيرًا في الولايات المتحدة وخارجها، ودفع وزير الدفاع السابق جيم ماتيس إلى الاستقالة من منصبه.

وقال السيناتور الجمهوري البارز لينزي غراهام إن ترامب تعهد بالبقاء في سوريا لإنهاء مهمة "تدمير" تنظيم داعش، وقال للصحفيين من أمام البيت الأبيض عقب بعد ما وصفه بأنه اجتماع غداء دام ساعتين "الرئيس يدرك الحاجة إلى إتمام المهمة".

وقال غراهام "قال لي بعض الأمور التي لم أكن أعرفها التي جعلتني أشعر باطمئنان أكبر بشأن إلى أين نتجه إزاء سوريا".

وأضاف "أعتقد أن الرئيس ملتزم بضمان أن يكون تنظيم داعش قد هزم تماما عندما نغادر سوريا".