راتب رئيس كوريا الجنوبية السنوي في العام المقبل 202 ألف دولار

سول- (د ب أ):

ذكرت مصادر في كوريا الجنوبية أن الراتب السنوي للرئيس مون جيه-إن لعام 2019، سيكون في حدود 226 مليون وون (202 ألف دولار)، وأن الراتب السنوي لرئيس الوزراء سيكون في حدود 175 مليون وون، ونائب رئيس الوزراء ورئيس هيئة المراجعة والفحص، سيكون في حدود 132 مليون وون .

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن وزارة إدارة شؤون الموظفين، قولها في اجتماعها اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء اعتمد اليوم مشروع قانون معدل خاص بلوائح أجور وعلاوة الموظفين الحكوميين، ونسبة الزيادة للعام المقبل.

وبحسب ما ورد في مشروع القانون المعدل، فقد بلغ الراتب السنوي لموظف حكومي بدرجة وزير، 129 مليون وون، ونائبه 125 مليون وون .