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    روسيا تحتجز أمريكيا يشتبه بتورطه في تجسس

    12:38 م الإثنين 31 ديسمبر 2018
    روسيا تحتجز أمريكيا يشتبه بتورطه في تجسس

    صورة أرشيفية

    (أ ف ب):

    أعلن جهاز الاستخبارات الروسي، اليوم الإثنين، أنه يحتجز في موسكو مواطنا أمريكيا بشبهة التجسس.

    وأكد جهاز الأمن الفدرالي (اف اس بي) في بيان توقيف الأمريكي، الجمعة الماضي، "أثناء قيامه بعمل تجسس"، مضيفا أنه أطلق ملاحقات جنائية ضده.

    وأورد البيان اسم الأمريكي بالروسية ويبدو من الترجمة أنه يدعى بول ويلان.

    ولم يكشف جهاز الاستخبارات عن تفاصيل أخرى.

    ويأتي توقيف الأمريكي في وقت تواجه روسيا قضايا تجسس مع الغرب، بدءا من تسميم الجاسوس المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته في انجلترا على يد جاسوسين روسيين مفترضين، إلى إدانة الروسية ماريا بوتينا في الولايات المتحدة بعد اتهامها بأنها عميل أجنبي غير قانوني.

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