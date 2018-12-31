مقتل شخصين وإصابة 24 في انفجار أمام مركز تجاري بجنوب الفلبين

مانيلا- (د ب أ):

أعلنت الشرطة والجيش في الفلبين مقتل شخصين وإصابة 24 آخرين، إثر انفجار قنبلة عند أكشاك لبيع الفاكهة والحلي، أمام مركز تجاري في جنوب الفلبين اليوم الاثنين.

وقد تم وضع العبوة الناسفة بدائية الصنع في صندوق تُرك بالقرب من الأكشاك التي تقوم أيضا ببيع الألعاب النارية والدمى أمام مركز "ساوث سيز" التجاري في مدينة كوتاباتو، على بعد 895 كيلومتراً جنوب مانيلا.

وقال الميجور جنرال سيريليتو سوبيجانا إنه قد تم العثور على قنبلة ثانية في نفس الشارع، بالقرب من المكان الذي وقع فيه الانفجار.

وقال إن "القنبلة الثانية تُركت، في عجلة على الارجح"، مضيفا: "مازلنا نتحقق مما إذا كانت القنبلة التي انفجرت تم تفجيرها عن طريق هاتف خلوي أو جهاز آخر."

وأفاد تقرير شرطي بأن رجلا وامرأة أعلنا قتيلين لدى وصولهما إلى مستشفيين في مدينة كوتاباتو، وذلك استنادا إلى معلومات من مستشفيات أربعة تم نقل الضحايا إليها.

وأضاف التقرير أن المصابين الـ24 بينهم طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات وثلاثة مراهقين على الاقل.

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع في الوقت الذي كان يتواجد فيه مئات الاشخاص بالمركز التجاري من أجل التسوق في اللحظات الاخيرة التي تسبق الاحتفالات المعتادة عشية العام الجديد.