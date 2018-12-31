قوات إسرائيلية تعتقل 21 فلسطينيا في الضفة الغربية

غزة- (د ب أ):

اعتقلت قوات إسرائيلية 21 فلسطينيا في الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة أنباء "سما" الاخبارية بأن القوات الاسرائيلية أغلقت الطريق الواصل بين بلدتي كوبر وبرهام شمال رام الله بالسواتر الترابية وفتشت وخربت محتويات منازل، كما اندلعت مواجهات في قرية أبو شخيدم المجاورة.

ولم يشر التقرير الاخباري إلى ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".