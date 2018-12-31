إصابة 11 شخصا في انفجار أمام مركز تجاري بجنوب الفلبين

مانيلا- (د ب أ):

أعلنت الشرطة والجيش في الفلبين إصابة 11 شخصا في انفجار وقع عند أكشاك لبيع الفاكهة واللعب والحلي، أمام مركز تجاري في جنوب الفلبين، اليوم الاثنين.

ويعتقد أن العبوة الناسفة البدائية كانت مخبأة في صندوق تم تركه بالقرب من الأكشاك الواقعة قرب مركز "ساوث سيز" التجاري في مدينة كوتاباتو، على بعد 895 كيلومترا جنوب مانيلا.

وقالت الشرطة إنه قد تم نقل 11 شخصا على الاقل إلى مستشفيات قريبة.

ومن جانبه، قال الكابتن أرفين إنسيناس، المتحدث باسم الجيش، إن المحققين مازالوا يحددون نوع المتفجرات المستخدمة في الهجوم أو الدافع وراء التفجير.

وأشار إنسيناس إلى أن كوتاباتو تشهد مؤخرا حالة من التوتر الشديد، قبيل الاستفتاء الذي من المقرر أن يجري في الشهر المقبل حول تأسيس كيان إسلامي مستقل جديد في إقليم مينداناو الجنوبي.