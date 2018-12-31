جمانة غنيمات: إسرائيل تحتج على "إهانة" وزيرة أردنية للعلم الإسرائيلي

(بي بي سي):

احتجت وزارة الخارجية الإسرائيلية لدى الأردن، أمس الأحد، على حادثة صورت خلالها المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، وهي تطأ بقدمها صورة للعلم الإسرائيلي.

وشوهدت جمانة غنيمات، وزيرة الدولة الأردنية لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة، الخميس الماضي وهي تقف فوق صورة للعلم الإسرائيلي، رسمت على أرضية مدخل مقر النقابات المهنية، في العاصمة عمَّان.

وقال مسؤول باتحاد النقابات المهنية إن صورة العلم الإسرائيلي رسمت، في ذلك المدخل قبل سنوات، للتعبير عن الاحتجاج على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وتطبيع العلاقات بين الأردن وإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها استدعت السفير الأردني لديها للتوضيح.

وأضاف بيان للوزارة: "تعتبر وزارة الخارجية الحادثة، التي أهانت خلالها وزيرة أردنية العلم الإسرائيلي في عمان، أمرا خطيرا".

وردت وزارة الخارجية الأردنية في وقت لاحق، مؤكدة "احترام الحكومة (الأردنية) لمعاهدة السلام مع إسرائيل".

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، ماجد القطارنة، أن الأردن أخبر المسؤولين الإسرائيليين، بأن "مقر النقابات المهنية مبنى خاص، وأن الوزيرة دخلت من المدخل الرئيسي، لحضور اجتماع رسمي".

وأفادت تقارير بأن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، دخل المبنى من باب جانبي، لتجنب المرور فوق العلم الإسرائيلي.