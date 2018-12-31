تونس تعلن ضبط وإنقاذ 45 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل البلاد

تونس- (د ب أ):

أعلنت الداخلية التونسية ضبط وإنقاذ 45 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الموقوفين من جنسيات أفريقية مختلفة، وأن دورية بحرية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني قرقنة شرقي البلاد تمكنت من ضبطهم.

وكشف البيان عن أنهم كانوا قد انطلقوا من سواحل زوارة بليبيا على متن زورق مطاطي متداع.

وتعتبر تونس نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول أفريقية باتجاه السواحل الأوروبية، وخاصة الإيطالية.

وشهدت السواحل التونسية حوادث مأساوية هذا العام بسبب الهجرة غير الشرعية بحرا نحو السواحل الايطالية، أبرزها في حزيران/يونيو الماضي عندما غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين من عدة جنسيات، كان يقل نحو 180 شخصا لقي 84 منهم حتفهم.