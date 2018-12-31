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انهيار بناية شاهقة في روسيا ومصرع شخصين

07:50 ص الإثنين 31 ديسمبر 2018
انهيار بناية شاهقة في روسيا ومصرع شخصين

ارشيفية

القاهرة - (مصراوي):

ذكرت وكالات أنباء محلية روسية أن ما لا يقل عن شخصين لقيا حتفهما وتم إنقاذ 10 آخرين، بعد انهيار جزء من بناية سكنية شاهقة في مدينة ماجنيتوجورسك الروسية في جنوب الأورال في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن وزارة الطوارئ، إن أضرارًا لحقت بـ48 شقة وإن 110 أشخاص كانوا يقطنون هذا العقار.

وذكرت وكالة الطوارئ على موقعها الإلكتروني أن جزء من العقار قد يكون انهار نتيجة انفجار غاز طبيعي.

وأضافت أن 196 رجل إنقاذ موجودون في الموقع.

ولم يذكر المصدر عدد من لقوا حتفهم أو عدد السكان الذين ربما يكونون محاصرين تحت الأنقاض.​

انهيار بناية روسيا مدينة ماجنيتوجورسك الروسية الحماية المدنية

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