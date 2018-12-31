عاصفة ثلجية "شديدة" تثير تضرب الصين

بكين - (د ب أ):

أصدرت السلطات الصينية، تحذيرًا من عاصفة ثلجية في أنحاء البلاد، أمس الأحد، مع انخفاض الحاد في درجات الحرارة، الذي أدى إلى إغلاق بعض خطوط السكك الحديدية والطرق وإلغاء بعض الرحلات الجوية.

وأطلق مركز الأرصاد الوطني تحذيرًا "باللون الأزرق" مع اقتراب عواصف ثلجية شديدة من مناطق في أقاليم تشجيانج وجيانجشي وآنهوي وهونان في شرق وجنوب البلاد.

وتسببت درجات الحرارة، التي تصل لمستوى التجمد، والثلوج الكثيفة في تعطل خطوط السكك الحديدية، التي تربط إقليم هونان في الجنوب بمركزي التصنيع قوانجتشو وشنتشن.

وفي إقليم هوبي القريب، استيقظ عمال قطارات الأنفاق قبل الفجر لإزالة الثلوج أملًا في بقاء الخدمة مفتوحة خاصة في ظل تعليق الرحلات الجوية بين مدينتي تشانجشا ووهان صباح أمس الأحد، لكنها استؤنفت في وقت لاحق.

ووفقًا للمركز فإن العاصفة ستضرب الكثير من المناطق، اليوم قبل أن تهدأ مع بداية العام الجديد، والإنذار باللون الأزرق هو أول درجة على نظام التحذير المناخي المكون من 4 ألوان.