تأجيل انتخابات الرئاسة الأفغانية إلى 20 يوليو المقبل

كابول - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الأفغانية، تأجيل انتخابات الرئاسة إلى 20 يوليو المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر من موعدها المقرر في 20 أبريل المقبل.

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان عبدالبادي سيد، أنه سيتم في اليوم نفسه إجراء انتخابات الولايات والمجالس المحلية، إضافة إلى الانتخابات البرلمانية التي كانت قد أرجئت في ولاية غزنة.​