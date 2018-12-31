العالم في صور: الاحتلال يستدعي القائم بالأعمال في الأردن.. والانتخابات تغلق أبوابها في الكونغو

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الأحد، من استدعاء الاحتلال الإسرائيلي القائم بالأعمال الأردني لتسليمه احتجاجًا على دهس وزيرة أردنية علم الاحتلال، وإغلاق مراكز الاقتراع في الكونغو الصناديق في نهاية اليوم الانتخابي.