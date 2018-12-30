ترامب يحمل الديمقراطيين مسئولية وفاة طفلي المهاجرين من جواتيمالا

واشنطن – (أش أ):

فى اول تعليق من نوعه، اتهم الرئيس الامريكى دونالد ترامب الديمقراطيين في الكونجرس بالمسئولية عن وفاة الطفلين النازحين من جواتيمالا مؤخرا داخل مراكز الاحتجاز الامريكية على الحدود مع المكسيك .

وذكرت شبكة "سي ان ان" الاخبارية الأمريكية، أن ترامب أكد - في تعليق على موقع تويتر - أن أي حوادث وفاة للأطفال المهاجرين، أو غيرهم على الحدود الامريكية تدخل في إطار مسئولية الديمقراطيين المباشرة ، وذلك بسبب سياساتهم المثيرة للحزن حيال المهاجرين والتي تجعلهم يقطعون مسافات طويلة وهم يعتقدون أن بإمكانهم دخول الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة ".

وتابع ترامب يقول "لو كان لدينا جدار على الحدود مع المكسيك ، لما حاول هؤلاء المهاجرين دخول الولايات المتحدة ولن يدخلوها ".

وكان ترامب، هدد أمس الأول الجمعة، بإغلاق الحدود الامريكية مع المكسيك بشكل كامل اذا ما واصل الديمقراطيون رفضهم تمويل الجدار الحدودي، كما ألغى أمس السبت، خطته للاحتفال بالكريسماس - والذى اعتاد اقامته سنويا بضيعته بولاية فلوريدا وقرر البقاء في واشنطن لمتابعة المفاوضات المتعلقة بالإغلاق الجزئي للحكومة الامريكية الذى دخل يومه التاسع وتمويل الجدار الحدودي.