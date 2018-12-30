تأجيل حفل استقبال أعضاء الكونجرس الجدد بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية

واشنطن – (أ ش أ):

أعلنت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الأحد، تأجيل حفل استقبال لأعضاء الكونجرس الجدد بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية.

ونقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية على موقعها الإلكتروني إعلان فريق بيلوسي ، مشيرة إلى أن الحفل كان من المفترض أن يحيه فريق غنائي ويحضره 900 شخص.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يحاول الاتصال ببيلوسي منذ لقائهما الأخير في البيت الأبيض، مضيفة أن بيلوسي، الأكثر ترجيحا لتولي رئاسة مجلس النواب، تظل ملتزمة بتمرير ميزانية الحكومة لإعادة تشغيلها في أسرع وقت ممكن، الخميس المقبل.

ويبدأ الكونجرس بأعضائه المنتخبين الجدد، في انتخابات التجديد النصفي نوفمبر الماضي، مدته التي تستمر عامين ما يعطي للديمقراطيين الأغلبية في مجلس النواب ويتيح الفرصة لبيلوسي لتولي رئاسة المجلس.

وتشهد الحكومة الأمريكية حاليا إغلاقا جزئيا بعد إخقاق النواب في التوافق مع ترامب بشأن مطلبه بتقديم 5 مليار دولار أمريكي لتمويل الجدار الحدودي الجنوبي لمنع تدفق المهاجرين.