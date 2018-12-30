تطورات قضية ذبح السائحتين بالمغرب.. عقوبة الإعدام تنتظر 15 شخصًا

القاهرة - مصراوي

وجهت النيابة المغربية، الأحد، اتهامات عقوبتها الإعدام بحق 15 شخصًا من المتورطين في مقتل السائحتين الأوروبيتين في منطقة جبلية في المغرب منتصف الشهر الماضي.

وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، فإن النائب العام المغربي حسن داكي، أكد في بيان أن المتهمين من بين 22 شخصًا مقبوض عليهم على ذمة التحقيقات في القضية، واتهموا بـ"التعدي عمدا على حياة أشخاص".

يحمل جميع المتهمين الجنسية المغربية، وتتم محاكمتهم بموجب قانونا مكافحة الإرهاب المغربي بـ"ارتكاب جريمة عبر أعمال وحشية"، و"تشكيل منظمة لشن أعمال إرهابية والتحريض ومدح الإرهاب".

ومثل المتهمون الـ15 اليوم أمام قاضي التحقيق في محكمة استئناف سلا، والمتخصصة في قضايا الإرهاب لمواصلة التحقيق.

وعثرت السلطات المغربية منتصف الشهر الماضي، على جثتي سائحتين من النرويج والدنمارك، خارج مدينة مراكش في منطقة معزولة على جبال الأطلس (10 كيلومترات عن جبل توبقال)، بعد أن قطع المجرمين رأسيهما وفصلاهما عن جسديهما بسلاح أبيض.

ونشر منفذو الهجوم شريطا مصورا أعلنوا فيه ولاءهم لتنظيم داعش الإرهابي، فيما أكد وزير الداخلية المغربي عبد اللطيف لفتيت، الإثنين الماضي، أن الهجوم كان "عملا منفردا" نفذته "الذئاب المنفردة".