السيسي يدعو العاهل البحريني لحفل افتتاح مسجد "الفتاح العليم"

المنامة – (أ ش أ):

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برسالة خطية إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تتضمن دعوته للحضور والمشاركة في حفل إفتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" الذي سيقام خلال شهر يناير المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن الملك حمد تسلم الرسالة لدى استقباله بقصر الصخير اليوم الأحد، السفيرة سهى إبراهيم رفعت سفيرة مصر لدى مملكة البحرين.

وأعرب العاهل البحريني عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه "الدعوة الكريمة"، مشيداً بما يربط مملكة البحرين ومصر من أواصر تاريخية وعلاقات أخوية وثيقة ومتميزة ، وما يشهده التعاون المشترك بينهما من نمو وتطور على كافة المستويات.

كما أشاد بالدور الحضاري والتاريخي العريق لمصر ومساهماتها الرائدة في إثراء الحضارة الإنسانية عبر ترسيخ قيم التعايش والتسامح والمحبة والسلام بين مختلف الأديان والثقافات.