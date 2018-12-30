وزارة السياحة التونسية: إقبال كبير من الجزائريين لقضاء أجازة رأس السنة

تونس – (أ ش أ):

ذكرت وزارة السياحة التونسية ، أن المعبر الحدودي "ملولة" بمدينة طبرقة التونسية في محافظة جندوبة ، شهد اقبالا كثيفا من قبل المواطنين الجزائريين لقضاء أجازة نهاية العام ورأس السنة الميلادية بتونس، ما ساهم في إضفاء تحركات سياحية ثقافية وتجارية على مدينتي عين دراهم وطبرقة .

وأوضحت وزارة السياحة ، في بيان اليوم الأحد، أن عدد السياح الجزائرين بلغ 124 ألف سائح في شهر ديسمبر الجاري ، مقابل 85 ألف سائح عن ذات الشهر في العام الماضي.

وأشارت إلى أن عدد الجزائريين الوافدين إلى تونس عبر المعابر الحدودية (ملولة وببوش والجليل) منذ يناير وحتى ديسمبر الجاري يقدر بمليون و51 ألف سائح ما يعد رقما قياسيا.