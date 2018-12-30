بعثة مراقبة لانتخابات الكونغو الديمقراطية تتلقى تقارير عن خلل بعض آلات التصويت

كينشاسا – (أ ش أ):

قالت بعثة الكنيسة الكاثوليكية لمراقبة الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية إنها تسلمت 544 تقرير يتعلق بوجود خلل في آلات التصويت الإلكترونية التي تم الاستعانة بها في الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد، لاختيار خليفة للرئيس جوزيف كابيلا.

وذكرت البعثة في بيان - أوردته شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية - إنه تم طرد 115 حالة من متابعي الانتخابات خارج مراكز الاقتراع أو لم يتم السماح لهم بالدخول، مضيفة أنه تم رصد 44 حالة تتعلق بشراء أصوات أو فساد.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن الناخبين والمتابعين للعملية الانتخابية قد أبلغوا عن مشاكل متعددة خلال العملية الانتخابية، لا سيما فيما يتعلق بآلات التصويت الإلكترونية التي تستخدمها سلطات الكونغو الديمقراطية لأول مرة، كما أشارت الشبكة إلى أن المعارضة قد حذرت من أنه قد تُستخدم هذه الآلات بغرض التلاعب في التصويت لصالح خليفة كابيلا المفضل.

ويحق لنحو 40 مليون مواطن التصويت في هذه الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها اثنان من مرشحي المعارضة الرئيسيين وهما، مارتن فيولو، وفليكس تشسيكيدي، أمام المرشح المفضل للرئيس الحالي جوزيف كابيلا وهو وزير الداخلية السابق، إيمانويل رامزاني شادري.

ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية لهذه الانتخابات في الـ 15 من الشهر المقبل وتنصيب الرئيس بعد ثلاثة أيام من ذلك التاريخ.