ارتفاع حصيلة الاشتباكات خلال الانتخابات العامة ببنجلاديش إلى 16 قتيلًا

داكا – (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات التي اندلعت في بنجلاديش اليوم /الأحد/ خلال الانتخابات العامة التي تشهدها البلاد إلى 16 قتيلا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية عن صحيفة "دايلي ستار" البنغالية الناطقة باللغة الإنجليزية قولها إن الضحايا لقوا مصرعهم في 13 مقاطعة بالبلاد شهدت أعمال عنف مرتبطة بالعملية الانتخابية.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الحملة الانتخاية شابتها ادعاءات من المعارضة بحدوث عمليات إلقاء قبض وسجن الآلاف من معارضي رئيسة الحكومة الشيخة حسينة، زعيمة حزب "رابطة عوامي"، التي عملت على ترويج خطتها الانمائية لجذب الناخبين في صفها.

وكان الناخبون قد توجهوا إلى صناديق الاقتراع اليوم ليقرروا ما إذا سيمكنوا الشيخة حسينة من تولي فترة حكم ثالثة من خلال مراكز الاقتراع التي أغلقت أبوابها في بنجلاديش أمام الناخبين بعد يوم دامي شهد اشتباكات بين نشطاء من حزب رابطة عوامي الحاكم وأنصار حزب بنجلاديش القومي المعارض في ظل إجراءات أمنية متشددة.