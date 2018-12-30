الرئيس الشيشاني: 30 طفلا من "أيتام داعش" يعودون إلى روسيا من العراق

موسكو – (أ ش أ):

أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف اليوم الأحد، أن 30 طفلا من "أيتام داعش" عادوا إلى روسيا عبر طائرة أقلتهم من بغداد إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأكد الرئيس الشيشاني، عبر قناته في تطبيق "تلجرام" - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن الطائرة الخاصة غادرت بغداد، وعلى متنها مجموعة من الأطفال الذين كانوا محتجزين داخل المعتقلات العراقية، 24 منهم من جمهورية داغستان، وثلاثة من الشيشان وطفلان من مدينتي موسكو وبينزا".

ونوه قديروف بأن العمل على إعادة الأطفال الروس الذين أخرجوا من البلاد من قبل ذويهم المتطرفين يجري بناء على توجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في سياق متصل، أشارت الناشطة الحقوقية وعضو مجموعة العمل بشأن إعادة الأطفال الروس من مناطق الصراع في الشرق الأوسط، هيدا ساراتوفا، إلى أن هؤلاء الأطفال الـ30 سيُنقلون من المطار مباشرة إلى مركز للبحوث النفسية لفحصهم وإعادة تأهيلهم.

وتقدر مجموعة العمل عدد الأطفال الروس الموجودين في السجون العراقية، والذين تواجه أمهاتهم اتهامات بالإرهاب، بـ115 طفلا، ومن المقرر أن تشمل مرحلة مقبلة من العملية الجارية تحت إشراف الحكومة الروسية إعادة الأطفال الذين ولدوا في الأراضي السورية والعراقية بعدما غادر آباؤهم روسيا للانضمام إلى "داعش"، والعمل جار على تحضير الوثائق المطلوبة لذلك.

وكان نحو 100 طفل وامرأة من روسيا وكازاخستان أوزبكستان قد أعيدوا إلى روسيا منذ العام 2017.