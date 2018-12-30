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بوتين يشارك وزير دفاعه في مباراة هوكي بالساحة الحمراء

06:19 م الأحد 30 ديسمبر 2018
بوتين يشارك وزير دفاعه في مباراة هوكي بالساحة الحمراء

فلاديمير بوتين

القاهرة - مصراوي

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مباراة لهوكي الجليد رفقة أعضاء من حكومته، وذلك في احتفال تقليدي بالساحة الحمراء بالعاصمة موسكو ليلة السبت.

وذكرت قناة روسيا اليوم أن المباراة شهدت فوز الفريق الذي يضم الرئيس بوتين بنتيجة 12-7.

المباراة التي أقيمت بالقرب من الكرملين، شارك فيها كل من وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو وبطلي هوكي الجليد فياتشيسلاف فيتيسوف وبافيل بوري.

وتعد المباراة جزء من "دوري الهوكي الليلي للهواة" التي أسسها بوتين مع أبطال هوكي سابقين في 2011.

فلاديمير بوتين مباراة هوكي الساحة الحمراء موسكو

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