الجيش اللبناني ينفذ تدابير مشددة لتأمين البلاد خلال احتفالات العام الجديد

بيروت – (أ ش أ):

أعلن الجيش اللبناني عن تنفيذ مجموعة من التدابير الأمنية الاحترازية المشددة في مختلف أرجاء البلاد، حفاظًا على أمن اللبنانيين وسلامتهم، بمناسبة الأعياد والاحتفالات بالعام الجديد.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني - في بيان اليوم الأحد - أن التدابير الأمنية التي باشرت وحدات القوات المسلحة العمل على تنفيذها، تشمل تشديد إجراءات الأمن بغية حماية التجمعات والأماكن الدينية، وتأمين حركة التسوق والمرافق السياحية والتجارية والاقتصادية في عموم لبنان.

وأشار البيان إلى قرار وزارة الدفاع بوقف العمل بتراخيص حمل الأسلحة على جميع الأراضي اللبنانية، باستثناء التراخيص الممنوحة لذوي الصفة الدبلوماسية، ومرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب والطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية المعنية فقط، وموظفي السفارات الأجنبية بالإضافة إلى تراخيص حمل الأسلحة الممغنطة.

ودعت قيادة الجيش جميع اللبنانيين إلى عدم إطلاق النار أثناء الاحتفال بحلول رأس السنة الجديدة؛ حفاظًا على السلامة العامة والانتظام العام في البلاد، وإنفاذا للقوانين المرعية في هذا الشأن، مشددةً على أن أية مخالفة في هذا الصدد ستعرض مرتكبيها للملاحقة القانونية.