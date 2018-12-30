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تركيا تمنع 109 مهاجرين من السفر إلى اليونان

05:02 م الأحد 30 ديسمبر 2018
تركيا تمنع 109 مهاجرين من السفر إلى اليونان

أرشيفية

اسطنبول - (د ب أ):

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء، اليوم الأحد، أن السلطات ألقت القبض على 109 مهاجرين، كانوا يحاولون مغادرة البلاد بشكل غير شرعي والسفر إلى اليونان.

وقال التقرير إن السلطات أوقفت أيضا ثلاثة مهربين مشتبه بهم.

وتم إيقاف المهاجرين في إقليم ازمير الغربي بمنطقة أورلا، القريبة من جزيرة ساموس اليونانية.

ولم يتم الكشف عن هويات المهاجرين.

وطبقا لأرقام رسمية، تستضيف تركيا 3.5 مليون لاجئ سوري بالاضافة إلى مهاجرين من أفغانستان والعراق.

وغالبا ما يحاول اللاجئون والمهاجرون مغادرة تركيا والفرار إلى اليونان، حيث يأملون في أن يتم منحهم اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

اسطنبول تركيا اليونان الهجرة غير الشرعية
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