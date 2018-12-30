فرنسا تتخذ إجراءات صارمة ضد مسؤولين لا يدفعون الضرائب

باريس - (د ب أ):

قال وزير الميزانية الفرنسي، جيرالد دارمانين لصحيفة "لو جورنال دو ديمونش" أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تتخذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين التنفيذيين الذين يتجنبون دفع الضرائب في فرنسا في إطار جهود تهدف إلى قمع متظاهري "السترات الصفراء".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن دارمانين قوله في المقابلة "يجب أن يدفع رؤساء الشركات التي لدى الحكومة سهما فيها الضرائب".

يأتي الفحص الدقيق الضريبي الواسع في إطار أحدث الجهود التي يتخذها ماكرون لدفع الشركات للاستجابة لغضب متظاهري "السترات الصفراء" بشأن عدم المساواة والتكاليف المرتفعة للمعيشة.

وإلى جانب خفض الضرائب للأسر ذات الدخل المنخفض، حثّ ماكرون أيضًا الشركات على دفع مكافآت خاصة في نهاية العام للموظفين.