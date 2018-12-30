سودانيون بكوريا الجنوبية ينظمون وقفة احتجاجية تضامنًا مع الاحتجاجات ببلادهم

سول - (د ب أ):

نظم سودانيون يقيمون في كوريا الجنوبية، وقفة احتجاجية أمام سفارة جمهورية السودان المعتمدة لدى جمهورية كوريا الجنوبية، اليوم الأحد.

وأفادت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) بأن الوقفة تأتي في إطار انحياز السودانيين المقيميين في كوريا إلى جانب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها بلادهم مؤخرا.

وتواصلت أمس الاول الجمعة في الخرطوم الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز والبنزين، وشهدت مقتل تسعة عشر شخصا على الأقل. كما تشهد بعض المناطق في السودان احتجاجات متقطعة منذ أكثر من أسبوع بسبب ارتفاع الأسعار.

وذكرت "يونهاب" أن سودانيين - من الرجال والنساء والأطفال - تجمعوا أمام مقر السفارة السودانية بالعاصمة سول، في جو قارس البرودة، وسط حضور إعلامي محلي شمل بعض الوسائط المقروءة والمرئية ومشاركة من جانب بعض منظمات المجتمع المدني والإنساني، إلى جانب حضور بعض الكوريين. كما تواجدت عناصر من الشرطة والأمن الكوريين فيما يبدو لضبط الأوضاع حال خروجها عن السيطرة.