رئيس الكونغو الديمقراطية يشيد بسير الانتخابات الرئاسية في بلاده

كينشاسا - أ ش أ

أشاد رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، بسير العملية الانتخابية التي تشهدها البلاد اليوم الأحد، موكدا أنها تجري بشكل حرّ ونزيه.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن 40 مليون مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها اثنان من مرشحي المعارضة الرئيسيين، وهما مارتن فيولو وفليكس تشسيكيدي، أمام المرشح المفضل للرئيس الحالي جوزيف كابيلا وهو وزير الداخلية السابق إيمانويل رامزاني شادري.

وأوضح الشبكة أن هناك مخاوف من اندلاع أعمال عنف بسبب قرار لجنة الانتخابات إرجاء التصويت في مدينتي "بيني" و"بوتيمبو" إلى شهر مارس القادم، بسبب تفشي فيروس الإيبولا المميت، مع تأخر مماثل في مدينة "يومبي" بسبب انعدام الأمن.

ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية لهذه الانتخابات في 15 يناير، وتنصيب الرئيس بعد ثلاثة أيام من ذلك التاريخ.