ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الفلبين إلى 22 قتيلاً

مانيلا- (أ ف ب):

قضى 22 شخصًا على الأقل من جراء عاصفة اجتاحت جزرًا وسط الفلبين نهاية الأسبوع، وفقًا للسلطات التي أكدت الأحد القيام بعمليات إنقاذ في المناطق التي غمرتها الفيضانات.

وأعلن مكتب الدفاع المدني الحكومي أن حصيلة القتلى ارتفعت من أربعة، بعد يوم على وصول عاصفة ترافقها أمطار غزيرة إلى مقاطعتي بيكول وفيساياس الشرقية، ما تسبب بفيضانات عارمة وانزلاقات التربة.

وقضى العديد من القتلى غرقًا وفي انزلاقات التربة، ولم تنحسر الفيضانات بعد، رغم تراجع قوة الظاهرة المناخية التي أطلق عليها محليًا اسم "أوسمان"، بحسب السلطات.

وقال كلاوديو يوكوت رئيس مكتب الدفاع المدني في مقاطعة بيكول لوكالة فرانس برس إن "معظم الأماكن المتضررة غارقة بالمياه. ونرسل جنودًا ومراكب مطاطية لإنقاذ العائلات من مياه الفيضانات التى وصلت في بعض المناطق إلى أسطح المنازل".

وقال المسؤولون إن 16 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في بيكول وستة آخرين في فيساياس الشرقية.

وفر أكثر من 22 ألف شخص من منازلهم قبيل وصول العاصفة التي دمرت محاصيل الأرز والذرة وقطعت بعض الطرق والجسور، وفقا لمسؤولي الإدارة المحلية للكوارث.

وتوقعت الأرصاد الحكومية الأحد استمرار تساقط الأمطار الغزيرة في الساعات الـ24 القادمة في شمال الفلبين.

ويضرب الفلبين سنوياً ما معدله 20 إعصارًا وعاصفة، تودي بحياة مئات الأشخاص وتتسبب في جعل الملايين يعيشون في فقر شبه دائم.

وأعنف تلك العواصف القوية كان الإعصار هايان الذي أودى بحياة أكثر من 7360 شخصًا بين قتيل ومفقود في أنحاء الفلبين عام 2013.