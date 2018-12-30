بعد أكثر من 10 أيام على احتجاجات السودان.. البشير: "سنخرج من الأزمة"

القاهرة- (مصراوي):

أكد الرئيس السوداني عمر البشير في خطاب أمام قيادات الشرطة، اليوم الأحد، أن "بلاده ستخرج من هذه الأزمة رغم أنف كل الذين يحاربون السودان من خلالها".

وأعرب البشير في كلمته بحي بري بالخرطوم، عن رضائه التام على أداء الشرطة في السودان.

وأشار إلى أن "أداء الشرطة هو حفظ أمن المواطن وليس قتل المواطن، لكن أحيانا كما قال سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، والقصاص هو قتل وإعدام، ولكن ربنا وصفه بالحياة لأنه ردع للآخرين للمحافظة على الأمن، والأمن سلعة غالية جدا لن نفرط بها".

واعتبر البشير أن التخريب والنهب والسلب تعميق للمشكل وليس حلًا لها، مضيفا: "نستطيع بحسن إدارة اقتصادنا سنخرج من هذه الأزمة رغم أنف كل من يحاول تركيع السودان من خلال هذه الأزمة".

بالتوازي شدّد وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال، على وقوف الشرطة الكامل والتام مع البشير في ظل الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ أسبوعين.

وقال وزير الداخلية إن "الذين يحاولون استغلال الظروف لزعزعة الأمن لن نسمح لهم بذلك".

في الوقت ذاته، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى تنظيم جولة ثانية من المظاهرات غدًا الاثنين، عشية اليوم الوطني للاستقلال عن الحكم البريطاني.

ومن المقرر أن تبدأ المسيرة في الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي وتستمر حتى السنة الجديدة من ساحة القندول في العاصمة نحو القصر الرئاسي في محاولة أخرى للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير.

كانت "احتجاجات الغلاء" قد انطلقت في السودان منذ 19 ديسمبر الجاري، تنديدًا بتدهور الأوضاع المعيشي في "أكبر تحدٍّ شعبي" لحكومة البشير الذي حكم البلاد قبل 29 عامًا.

ويواجه السودان أزمة اقتصادية حادة منذ العام الماضي، حيث تضاعفت أسعار بعض السلع مثل الخبز والدواء، وارتفع التضخم بما يقرب من 70 في المائة وانخفضت قيمة العملة المحلية، وعانت مدن عِدّة من نقص كبير في توفر السلع الأساسية خلال الأسابيع الماضية، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.

وأعلنت الحكومة السودانية ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 19 قتيلا، فيما أُصيب 219 مدنيًا و187 عنصرًا من الأجهزة الأمنية.