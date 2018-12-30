لجنة شعبية في غزة: معدل دخل الفرد اليومي في القطاع وصل أقل من دولارين

غزة - (د ب أ):

حذرت لجنة شعبية فلسطينية، اليوم الأحد، من أن معدل دخل الفرد اليومي في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ 11 عامًا وصل أقل من دولارين.



وقالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة ، في بيان تلقت وكالة الأنباء نسخة منه اليوم، إن 85 بالمئة من سكان قطاع غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة يعيشون تحت خط الفقر.



وأوضحت اللجنة أن ذلك ضاعف المعاناة وأنهك الأسر، وقلص فرصة الحصول على احتياجاتها الأساسية بالحد المعقول نتيجة للمؤشرات الخطيرة لمعدلات الفقر والبطالة التي تتصاعد بشكل كبير وهي في معظمها الاسوأ عالميا.



وقدرت اللجنة الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة خلال عام 2018 المباشرة وغير المباشرة بمبلغ 300 مليون دولار، معتبرة أن حصاد 2018 هو الأقسى على القطاع منذ الاحتلال الاسرائيلي عام1967.



وذكرت أن قطاع غزة "يمر بأوضاع مأساوية اقتصادياً وإنسانياً بشكل غير مسبوق جراء الحصار المستمر والممنهج الذي يهدف بشكل أساسي إلى ضرب الاقتصاد المحلي".



وأشارت إلى مواصلة إسرائيل منع دخول مئات السلع إلى غزة، أهمها المواد الخام اللازمة للصناعة، ما أدى لتضرر حوالي 90 بالمائة من المصانع، وفاقم معاناتها بسبب تأثيرات الحصار الذي قلص بشكل كبير السيولة لدى السكان لقلة الدخل، نتيجة تعطل قرابة 300 ألف عامل، إضافة لآلاف الخريجين.



ونبهت إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في قطاع غزة إلى قرابة 65 بالمئة ، فيما مئات المحال التجارية والمصانع والورش أغلقت أبوابها بشكل كامل خلال هذا العام، في تطور غير مسبوق في تأثير التراجع الاقتصادي.



ودعت اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة إلى الضغط لإلزام اسرائيل برفع الحصار عن القطاع بشكل كامل ومضاعفة الدعم المالي لجميع المشاريع الإنسانية والخدماتية ومشاريع التشغيل للعمال والخريجين.