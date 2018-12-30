صحف الكويت: حادث المريوطية عابر .. والسياحة في مصر لم تتأثر

الكويت - أ ش أ

أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الأحد، استمرار تدفق السائحين إلى مصر، مؤكدة عدم تأثر الحركة السياحية بالحادث الإرهابي العابر الذي وقع أول أمس بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن الأفواج السياحية واصلت تدفقها إلى مصر على نحو طبيعي، دون تأثرها بالحادث الإرهابي البغيض الذي استهدف حافلة سياح في منطقة المريوطية.

ونقلت عن عضو غرفة شركات السياحة عاطف بكر عجلان قوله، إن الحادث الإرهابي في الجيزة، لم يؤثر على حركة السياحة الوافدة لمصر في أعياد واحتفالات رأس السنة؛ وذلك وفقا لما أكدته الشركات والفنادق السياحية ومنظمو الرحلات، مشيرا إلى أنه لم يتم إلغاء أي أفواج سياحية قادمة، أو حجوزات بالفنادق، كما لم يتم إلغاء أي فعاليات سياحية كانت مقررة مسبقا، لافتا في الوقت نفسه إلى أن نسب الإشغالات خلال احتفالات رأس السنة، تصل إلى ١٠٠% بالقاهرة والجيزة، وتتراوح ما بين ٧٠ و٩٠% بباقي المدن السياحية.

كما نقلت الصحيفة عن سفير طاجيكستان بالقاهرة خسروا ناظري، قوله إن أول فوج يضم 187 سائحا طاجيكيا، وصل أمس إلى مطار شرم الشيخ، وأنه سيتم تسيير رحلة أسبوعية بين البلدين حتى ربيع 2019، معربا عن أمله في استمرار وتزايد الرحلات في المستقبل، اعتمادا على طلب السائحين الطاجيكيين الذين يرغبون في قضاء إجازاتهم في شرم الشيخ.

ولفتت "الأنباء" إلى أن الملكة ماتيلد دوقة برابانت زوجة الملك فيليب ملك بلجيكا، تقضى حاليا إجازة رأس السنة في أسوان والأقصر، بعد أن وصلت برفقة أفراد من العائلة الملكية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تزور الملكة البلجيكية وأسرتها عددا من المعالم السياحية والأثرية بأسوان والأقصر.

ومن جانبها، نقلت صحيفة "النهار" الكويتية، عن نائب رئيس الجمعية المصرية للسياحة الثقافية محمد عثمان قوله - في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية - إن الحركة السياحية الوافدة للمقاصد السياحية المصرية، لن تتأثر بالحادث، وأن الشركات تواصل تنفيذ برامج الزيارة لمجموعاتها السياحية بصورة طبيعية، فيما قال مستشار غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة في الأقصر وأسوان ثروت عجمي، إن قطاع السياحة المصري، قادر على تجاوز آثار الحادث، دون أي تأثيرات سلبية، مؤكدا استمرار حالة التعافي التي تشهدها مقاصد مصر السياحية.

بينما قال سائحون في مدينة الأقصر، إنهم يواصلون رحلتهم بين معالم مصر السياحية والأثرية بشكل طبيعي، واصفين حادث حافلة السياح الفيتناميين بـ (العابر)؛ حيث أكد سائح سويسري يدعى ريان بيك، أنه باقٍ بمدينة الأقصر، التي يشعر بالأمن والأمان والراحة بين مواطنيها، ووسط مزاراتها الأثرية والسياحية.

وقال سائحون أمريكيون يزورون مدينة الأقصر، إنهم مستمرون في زيارتهم لمصر، واصفين الحادث بـ (العادي)، وإن الإعلام الدولي يضخم الكثير من الأحداث، مشيرين إلى أن الإرهاب بات يقع في الكثير من بلدان العالم، فيما قال المرشد السياحي المرافق لهم أيمن أبوزيد، إن مجموعة السائحين الأمريكيين، أكدوا له أنهم يشعرون بأمن وأمان مصر، ودفء مشاعر أهلها.

وبدورها، ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، أن نقيب السياحيين باسم حلقة، توقع ألا يؤثر حادث المريوطية على النشاط السياحي، مشيرا إلى أن الحادث عارض، ولن يؤدي إلى إلغاء الحجوزات المسبقة للسياح الأجانب، خاصة أن الإرهاب بات ظاهرة عالمية، وليس حكرا على بلد بعينه.

وأشار حلقة إلى أنه تواصل مع أصحاب الفنادق والشركات السياحية في أسوان، الأقصر، وشرم الشيخ؛ حيث تأكد أن الأمور تسير بشكل طبيعي، في ظل جهود أمنية جبارة لتأمين جميع السائحين.