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زعيم كوريا الشمالية يبعث برسالة إلى نظيره مون جيه

11:02 ص الأحد 30 ديسمبر 2018
زعيم كوريا الشمالية يبعث برسالة إلى نظيره مون جيه

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

سول - (د ب أ):

قال المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، بعث برسالة اليوم الأحد إلى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، حيث أعرب عن أمله في مواصلة بذل جهود مشتركة لتحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية في العام المقبل.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن المتحدث كيم وي-كيوم القول إن الزعيم الكوري الشمالي قال في رسالته إن قيادتي الكوريتين اتخذتا إجراءات عملية وجريئة من خلال عقد 3 لقاءات قمة هذا العام، للتغلب على حالة المواجهة بين الكوريتين التي استمرت لفترة طويلة، حسبما نقله المتحدث الرئاسي.

وأعرب كيم جونج-أون عن أسفه بسبب عدم القيام بزيارته التي وعد بها إلى سول في قمة بيونج يانج، مبديا عزمه القوي على زيارة سول بعد تهيئة الظروف.

وأبدى كيم جونج-أون نيته لعقد لقاءات مع الرئيس مون في عام 2019، من أجل المضي قدما في الجهود لتحقيق السلام والازدهار ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

كوريا الشمالية كيم جونج أون السلاح النووي مون جيه إن كوريا الجنوبية

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