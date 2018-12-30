هجوم خارجي يشِل صحفًا أمريكية ويوقف صدورها

القاهرة- (مصراوي):

حالة من الشلل أصابت حركة طباعة وتوزيع كُبرى الصحف الأمريكية، من بينها صحف "لوس أنجلوس تايمز" و"شيكاغو تريبيون" و"بالتيمور صن"، بسبب هجوم الكتروني واسع.

ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية عن مصدر وصفته بالمُطلِع قوله إن الهجوم الالكتروني الذي وقع أمس السبت مصدره -على ما يبدو- خارج الولايات المتحدة.

تسبّبت هذا الهجوم في تأخر توزيع طبعة السبت من صحف "التايمز"، "تريبيون" و"ذا صن" وغيرها من الصحف التي تشترك في منصات إنتاج في لوس أنجلوس.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن دار تريبيون للنشر، التي تملك عدة صحف أمريكية منها "شيكاغو تريبيون"، "ذا صن"، "نيويورك ديلي نيوز"، و"أورلاندو سينشيل"، إنها اكتشفت لأول مرة البرنامج الخبيث يوم الجمعة.

وتأثّرت طبعات الساحل الغربي من صحيفتيّ وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز أيضًا، لأنها تطبع على مِنصة الإنتاج المشتركة.

وقالت المتحدثة باسم شركة تريبون للنشر ماريسا كولياس، أن الفيروس أثّر في نظم تكنولوجيا الطباعة المستخدمة في نشر وإنتاج "الصحف عبر شركاتنا الخاصة".

وأضافت أنه "لا يوجد دليل على اختراق معلومات بطاقات ائتمان العميل أو معلومات التعريف الشخصية".

وقضى معظم مشتركي مؤسسة تريبيون، أمس السبت، من دون صحف، بعدما أصاب الفيروس أنظمة الشركة التجارية وأعاق قدرتها على النشر، حسبما كتب محرر الصحيفة والناشر، جيف لايت، على موقعها الالكتروني.

ويدرس مكتب الأمن القومي الوضع بعد الهجوم. قالت المتحدثة باسمه، كاتي والدمان: "إننا على دراية بتقارير عن وقوع حادث إلكتروني محتمل يؤثر في العديد من المنافذ الإخبارية، ونحن نعمل مع حكومتنا وشركائنا في الصناعة، لفهم الوضع بشكل أفضل"، وفق الجارديان.

ولم يتسنّ الاتصال بممثلي مكتب التحقيقات الفيدرالي (إ ف بي آي) للتعليق، بحسب الصحيفة.